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Almanya'da bir köy müzayedede 140 bin euro'ya satıldı

Berlin'e yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Alwine isimli köy, açık artırmada 140 bin euro'ya alıcı buldu.

AA | 10.12.2017 - 05:51..
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Alman Haber Ajansının (DPA) bir haberinde, Brandenburg eyaletindeki Alwine isimli köyün, 125 bin euro'dan açık artırmaya çıkarıldığı ve bugün yapılan müzayedeyle 140 bin euro'ya satıldığı bildirildi.

Almanya'da bir köy müzayedede 140 bin euro'ya satıldı

20 NÜFUSLU KÖYDE BİRÇOK EV BOŞ

Köyle beraber 9 konut, bir köy sokağı ve bir miktar ormanlık alanının yeni sahibi olan kişinin teklifi telefonla verdiği ve kimliğinin gizli tutulduğu belirtildi.

Başkent Berlin'e 150 kilometre uzaklıktaki köyde 20 kişinin yaşadığı ve birçok evin boş olduğu bilgisi paylaşılırken köyde alışveriş imkanının bulunmadığı ve çevredeki tek otobüs hattının ise köyde durmadığı kaydedildi.

Almanya'da bir köy müzayedede 140 bin euro'ya satıldı

İSMİ GİZLİ TEK BİR KİŞİ TEKLİF VERDİ

Müzayedeye Hindistan dahil dünya genelinde ilgi gösterildiğini ancak sadece tek bir kişinin teklif verdiği öğrenildi.

Açık artırmada hazır bulunan ve köyden sorumlu Domsdorfs Muhtarı Peter Kroll ise evlerin bakıma ihtiyacı olduğunu ve satın alan kişinin köylüler için iyi bir şeyler yapmasını umduklarını dile getirdi.

Almanya'da bir köy müzayedede 140 bin euro'ya satıldı

EVLERİN ONARIM MALİYETİ 2 MİLYON EURO

Yaklaşık 2 milyon euro'luk bir masrafla köydeki evlerin onarılabileceğini dile getiren Kroll, "Dileğimiz, en azından evlerin, yerleşim bölgelerinin onarılmasıdır. Evler çatıdan bodruma kadar yenilenme ihtiyacı duyuyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'da bir köy müzayedede 140 bin euro'ya satıldı

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