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Almanya'da bir Türk polis köpeğinin saldırısına uğradı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Lünen kentinde yaşayan İbrahim Şahan isimli gurbetçi, polis köpeğinin saldırısına maruz kalarak yaralandı.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 09:06..
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Almanya'da devlet eliyle Türklere yönelik saldırılar devam ediyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Lünen kentinde yaşayan İbrahim Şahan polis köpeğinin saldırısına maruz kalarak yaralandı.

Şahan,yaptığı açıklamada, saldırının şokunu hala yaşadığını belirterek, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Almanya'da bir Türk polis köpeğinin saldırısına uğradı

POLİS, KÖPEĞİ ÜZERİNE SALDI

Olayla ilgili bilgi veren Şahan, yol kenarında otururken yolun karşısındaki nargile kafeleri denetleyen köpekli polise "Köpeğin ağzındaki oyuncak kemik mi?" diye soru sorduğunu, bunun üzerine polisin kızarak üzerine yürüdüğünü ve köpeği üzerine saldığını belirtti.

Şahan, normal bir şekilde polise soru sorduğunu belirterek, "Polis ise bana, 'Köpeğin kemiği sen olmak ister misin?' tarzında bir şeyler söyledi. Daha sonra yanlarındaki diğer iki polis beni yere yıkıp polis köpeğini üzerime saldı. Uzun süre köpek bacağımı ısırdı. Köpek iki dizimi de feci şekilde ısırdı." dedi.

Almanya'da bir Türk polis köpeğinin saldırısına uğradı VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Saldırıdan sonra doktora gittiğini anlatan Şahan, "Doktor 3 hafta iş göremez raporu verdi." diye konuştu. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve haksız yere şiddete uğradığını ifade eden Şahan, pazartesi günü avukatıyla görüşüp sorumlular hakkında şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.

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