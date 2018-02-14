Almanya'da bir Türk'ün aracından 15 adet döner çıktı

Magdeburg'un A2 otobanında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Berlinli Türk vatandaşın aracını durdurdu. Yapılan kontrollerde, aracın bagajından 15 adet döner çıktı.

DÖNERLERE EL KOYULDU

52 yaşındaki Berlinli sürücünün, dönerleri Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Münster şehrine getirmek üzere olduğu belirtildi.

Polis, yasa dışı yollarla taşınan dönerlerin halk sağlığını tehlikeye attığını belirterek, dönerlere el koydu.

EMNİYET ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise dönerleri taşıyan aracın bagajının belirlenen sağlık kurallarının çok dışında olduğunu tespit etti. Polis, dönerlerin daha önce de bu şekilde taşınıp taşınmadığını araştırıyor.

Avrupa Birliği geçtiğimiz aylarda dondurulmuş döner konusunda yasak getirmeye çalışmıştı.