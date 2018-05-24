Almanya’da bomba paniği

Almanya’nın Dresden şehrinde bir inşaat alanında, İkinci Dünya Savaşı’nda hava bombardımanında kullanılan İngilizlere ait bombanın 1 metre uzunluğunda ve 35 santimetre çapında olduğu belirtildi.

ROBOT DESTEKLİ ÇALIŞMA

Bütün gün süren çalışmalar bomba imhası robot destekli devam ederken, bombanın patlama tehlikesinin yüzde elli olduğu ifade edildi. Diğer taraftan bombanın bulunduğu alanda büyük bir gürültü meydana geldiği ve şehri dumanların kapladığı belirtildi.

Bombanın olduğu bölgeye özel yalıtım malzemesi taşınırken, etrafına da özel duvarlar örüldü. Dresden Havalimanı’na uçuşlar başka tarafa yönlendirildi.

BAKAN OLAY YERİNDE

Bombanın bulunduğu alana gelen Saksonya İçişleri Bakanı Markus Wöller, ’imha’ operasyonunu yerinde inceledi. Wöller, vatandaşların tahliye edildiği salona giderek, vatandaşlarla görüşerek mesaj yayınladı. Wöller, mesajında Dresden’deki en büyük tahliyenin meydana geldiğini ve bombanın düzenli bir şekilde imha edilmesi için uğraşıldığını belirterek, insanların panik yapmamalarını istedi.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Bomba imhası sırasında, 9 bin kişinin etkileneceği ve bomba çevresindeki insanların başka bir yerdeki spor salonuna nakledildiği ifade edildi.



