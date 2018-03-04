taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Almanya'da büyük koalisyon kabul edildi

CDU/CSU ve SPD arasında hükümet kurulması amacıyla yapılan müzakerelerde üzerinde anlaşılan koalisyon protokolü, SPD üyeleri tarafından onaylandı.

AA | 04.03.2018 - 14:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümet kurulması amacıyla yapılan müzakerelerde üzerinde anlaşılan koalisyon protokolü, SPD üyeleri tarafından onaylandı.

KOALİSYONA YÜZDE 66 EVET

SPD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin kabul edilip edilmemesi konusunda yapılan oylamada SPD üyelerinin yüzde 66'sının “evet” oyu kullandığı açıklandı.

SPD üyeleri böylelikle Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD arasında yeniden bir hükümetin kurulmasına yeşil ışık yaktı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ilgili kurullarda koalisyon protokolüne daha önce onay vermişti.

Almanya'da büyük koalisyon kabul edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rusya'da Putin'e destek oranı yüzde 70'i geçti
18 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlanan Rus Lider, görev süresini 25 yıla uzatmak için saha çalışmalarına devam ediyor.
İtalya sandık başında
İtalya'da, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek için seçim sandıkları kuruldu.
Çatıdan dev kar kütlesi düştü
Çatıdan düşen kar kütlesi, biri çocuk 3 kişiyi ölümle burun buruna getirdi.
Afganistan'da 13 DEAŞ'lı öldürüldü
Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

98
Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargâhı: Raco

Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargâhı: Raco

96
Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

62
ODTÜ'lü Hüseyin Bağcı Afrin açıklamalarından memnun değil

ODTÜ'lü Hüseyin Bağcı Afrin açıklamalarından memnun değil

214
Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

32
Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

31
Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM