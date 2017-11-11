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Almanya'da cami açılışı

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Beeck kasabasında, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Yeni Cami, törenle ibadete açıldı.

11.11.2017 - 00:17
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Cami bahçesinde düzenlenen tören, Türk ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başladı. DİTİB Yeni Cami din görevlisi Yusuf Çiçek'in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Almanya'da cami açılışı

"CAMİLER, BİRLİK VE DAYANIŞMANIN SİMGESİ"

DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, burada yaptığı konuşmada, camilerin insanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın gelişmesine katkı sunan mekanlar olduğunu belirtti.

Alboğa, "Öncelikle bu güzel mabedi daha da güzel hale getiren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Camiler, insanların toplandığı, birbirleriyle kaynaştığı, aralarındaki sevgi ve dayanışma bağlarının güçlendiği yerlerdir." dedi.

Almanya'da cami açılışı

"MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKILMALI"

DİTİB derneklerinin Alman toplumu, belediye, yerel yöneticiler ve kiliselerle kaynaşmayı, dayanışmayı ve toleransı sağladığını dile getiren Alboğa, şunları kaydetti:

"Bu manada bütün İbrahimi din temsilcilerine eşit sorumluluklar düşmektedir. Son dönemlerde dünyanın gündemini meşgul eden mültecilere tamamen kardeşlik ve insani duygular çerçevesinde sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. İyilik, mutluluk ve insanlığın kardeşliği için el ele, kol kola vererek birlikte iyiliğe ve hayra hizmet etmek için derneğimizin gayretlerini takdir ediyorum."

Almanya'da cami açılışı

Cami Derneği Başkanı Köksal Çankaya da 1982 yılında küçük bir cami derneği kurarak hizmet vermeye başladıklarını anlatarak, bugün de resmi açılışını yapma şerefine nail oldukları camiye maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan, caminin yapımı ve hayata geçirilmesinde emeği geçenler adına Çankaya’ya plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ilıkkan’ın yaptığı dua eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi.

Siyasi parti ve kilise temsilcileri, çevre dernek yöneticileri, din görevlileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışın ardından katılanlar camiyi gezerek, ilk kez ibadet etme imkanı buldu.

Almanya'da cami açılışı

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