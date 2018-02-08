Almanya'da camilere 13 saldırı yapıldı

Almanya’da cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Köln şehrindeki DİTİB Camisine lazer ışıkları ile saldırı düzenlendi.





3 HAFTADA 13 SALDIRI

Son üç haftadır 13 cami saldırısının olduğu Almanya’da saldırganların tutuklanmaması cami yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini aldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Almanya’da son üç hafta içinde 13 camiye saldırı yapılmıştır. Failler saldırılarını kamuoyu huzurunda sosyal medyada açıkça göstermektedirler, ancak ne soruşturma ne de tutuklanma yapılmaktadır. İşlenen suçlardan dolayı herhangi bir müeyyide de uygulanmamaktadır. Siyaset veya medya ise ya susmaktadır veya yerel seviyede tepki vermektedir” denildi.