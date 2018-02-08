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Almanya'da camilere 13 saldırı yapıldı

Almanya'da son üç haftada camilere 13 saldırı gerçekleşti. Dün gece de Köln'deki bir camiye lazer ışıklarıyla siyasi propaganda amaçlı görseller yansıtıldı.

İHA | 08.02.2018 - 23:21..
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Almanya’da cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Köln şehrindeki DİTİB Camisine lazer ışıkları ile saldırı düzenlendi.

Almanya'da camilere 13 saldırı yapıldı


3 HAFTADA 13 SALDIRI

Son üç haftadır 13 cami saldırısının olduğu Almanya’da saldırganların tutuklanmaması cami yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini aldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Almanya’da son üç hafta içinde 13 camiye saldırı yapılmıştır. Failler saldırılarını kamuoyu huzurunda sosyal medyada açıkça göstermektedirler, ancak ne soruşturma ne de tutuklanma yapılmaktadır. İşlenen suçlardan dolayı herhangi bir müeyyide de uygulanmamaktadır. Siyaset veya medya ise ya susmaktadır veya yerel seviyede tepki vermektedir” denildi.

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