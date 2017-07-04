Almanya'da casusluk faaliyetleri arttı

Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgiye göre, Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, 300 sayfalık yıllık raporunda, "Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya'yı hedef alan casusluk faaliyetlerinin baş aktörleri olduğu" belirtildi. Bu bağlamda Türkiye'ye de raporda yer verildi.

Raporda Almanya'ya yapılan siber saldırılarla ilgili olarak en çok Rusya ve Çin'in adları geçiyor.

MİT TAKİPTE

Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda, ülkedeki Türk kuruluş ve resmi temsilcileri kanalıyla Türk toplumu kadar Alman kamuoyu üzerinde de etki yaratmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) öncelikli görevinin ise muhalifler ve Almanya'da faaliyetleri yasaklanmış olan PKK hakkında bilgi toplamak olduğuna da raporda yer veriliyor.

İstihbarat faaliyetlerine öncelikle Almanya Dışişleri Bakanlığı ile yurt dışındaki Alman temsilcilikleri, Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları, Başbakanlık ve Alman Silahlı Kuvvetleri hedef oluyor.