Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda inşa edilecek linyit madeni için protesto gösterileri düzenleniyor.

ASIRLIK AĞAÇLARI KORUYORLAR

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın, enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormandaki ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini ifade ediyor.

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Protestocuların gösterilerine ise bugün polisler sert bir şekilde müdahale etti. Polis müdahalesi nedeniyle birçok kişi yaralandı.

YERLERDE SÜRÜKLENEREK GÖZALTINA ALINDILAR

Polisler; protestoculara zaman zaman copla müdahale ederek yerlerde sürükledi. Bazı protestocular ise gözaltına alındı.

12 BİN YILLIK ORMAN TALAN EDİLECEK

Eylemcilerin koruduğu 12 bin yıllık orman, Almanya'nın en büyük enerji yataklarının üzerine kurulu. Özellikle bölgede yoğun miktarda bulunan kömür rezervi, maden firmalarını bölgeye davet ediyor, yapılan yatırımla on binlerce yıllık orman harap ediliyor.