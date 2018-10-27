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Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

Köln kenti yakınlarında bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların linyit madeni için kesilmesini engellemek amacıyla çevreciler protesto düzenledi. Polisler protestoculara sert müdahale etti.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 15:29..
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Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda inşa edilecek linyit madeni için protesto gösterileri düzenleniyor.

Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

ASIRLIK AĞAÇLARI KORUYORLAR

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın, enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormandaki ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini ifade ediyor.

Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Protestocuların gösterilerine ise bugün polisler sert bir şekilde müdahale etti. Polis müdahalesi nedeniyle birçok kişi yaralandı.

YERLERDE SÜRÜKLENEREK GÖZALTINA ALINDILAR

Polisler; protestoculara zaman zaman copla müdahale ederek yerlerde sürükledi. Bazı protestocular ise gözaltına alındı.

Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

12 BİN YILLIK ORMAN TALAN EDİLECEK

Eylemcilerin koruduğu 12 bin yıllık orman, Almanya'nın en büyük enerji yataklarının üzerine kurulu. Özellikle bölgede yoğun miktarda bulunan kömür rezervi, maden firmalarını bölgeye davet ediyor, yapılan yatırımla on binlerce yıllık orman harap ediliyor.

Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

Almanya'da çevreciler orman direnişine devam ediyor

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