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Almanya'da CHP'liler 45 kilometrelik yürüyüş başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki "Adalet Yürüyüşü"ne Avrupalı CHP'liler de katıldı.

30.06.2017 - 13:48
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CHP Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Birliği üyeleri, Köln Başkonsolosluğu önünden başlayan ve Düsseldorf Başkonsolosluğu önünde sona erecek bir yürüyüş başlattılar.

45 KİLOMETRE YÜRÜYECEKLER

CHP'lilerin “Türkiye'de adalet, her yerde  adalet” sloganıyla başlattığı 45 kilometrelik yürüyüşünün, molalarla birlikte yaklaşık 12 saatte tamamlanması bekleniyor.

İZMİR MARŞI OKUDULAR

Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrağının yanı sıra, Türkçe, Almanca ve İngilizce “Adalet” yazılı dövizler taşıyorlar. Zaman zaman, İzmir Marşı'nı söyleyen grup,  “Hak, hukuk, adalet” sloganı atıyor.

Almanya'da CHP'liler 45 kilometrelik yürüyüş başlattı

"ADALET GELENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Yürüyüşe katılan CHP NRW Birliği Üyesi Gülcan Demir, “Adalet kutsal bir kavram. İnsanın olduğu her yerde adaletin olduğuna inanıyoruz; bu bir mecburiyettir. Türkiye'de haksız yere içeri atılan insanların sesi olmak istiyoruz” dedi.

CHP NRW Birliği Başkanı İbrahim Vural ise şunları söyledi: “Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şeyden bahsedilmesi mümkün değildir. Adalet herkese lazımdır. Adalet eşittir insanlıktır, demokrasidir, haktır, hukuktur. Türkiye'deki 80 milyon kişi adalet istiyoruz. Karnımızı doyurduğumuz ülkelerde de bize yapılan haksızlığa hukuksuzluğa karşı da adalet kavramını savunuyoruz."Almanya'da CHP'liler 45 kilometrelik yürüyüş başlattı

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