Almanya'da CHP'lilerden referandum protestosu

Almanya'nın değişik eyaletlerinden gelen CHP'liler, Köln'deki Merkez Tren Garı önünde toplandılar. Ellerinde CHP bayrakları ve “Hayır” yazılı dövizler bulunan grup sık sık YSK aleyhine sloganlar attı.

İlk konuşmacı CHP NRW Birliği Genel Sekreteri Cemalettin Özer, referandum sürecinde yaşananları Almanca anlattı.

CHP Baden-Württemberg Birliği Başkan Yardımcısı Şirin Üstün ise Türkçe konuşmasında, referandum sürecinde “Evet” tarafının devletin her türlü imkanından faydalandığını ve eşit bir kampanya yürütülemediğini ifade etti.

"BU SEÇİMİ TANIMIYORUZ"

Sözlerini, “Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız” diyerek sürdüren Üstün, 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' sözüne göndermede bulunarak şunları söyledi: “Genel Başkanımızın tabiriyle mühür yoksa sözümüz bitmemiştir. Şunu da kimse unutmasın, Üsküdar'a geçen ve çalınan atını geri alan Köroğlu'dur. Tarih çalınan atını geri alan Köroğlu'nu yazar, tarih atı çalan hırsızı asla ve asla yazmaz.”





"CHP OLARAK SANDIKLARA SAHİP ÇIKTIK"

Son konuşmacı CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, YSK'nın hak gaspı ve Anayasa ihlali yaptığını ileri sürdü. Türkiye'de halkın “tek adam rejimi” istemediğini ifade eden Milletvekili Havutça, “Biz sandıklara sahip çıktık, biz milletin iradesine sahip çıktık CHP olarak. Ama YSK'nın hukuku gasp etmesinin önüne geçemedik ne yazık ki. Bu ülkede Anayasa'yı yapanlar şunu öngörmemişler, et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne var? YSK gibi ülkenin en üst mahkemesi, seçimlere karar veren, eğer bu insanlar yasaları çiğnerse ne yapar diye, ne yazık ki Anayasayı yapanlar düşünmemişler” ifadelerini kullandı.

CHP'lilerin protestosu halaylarla son buldu.