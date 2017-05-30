Almanya'da DEAŞ ve El Kaide korkusu

Avrupa’nın DEAŞ terörünün hedefinde olduğunu kaydeden Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen, ”Bizim değerlendirmelerimize göre, Almanya DEAŞ'ın öncelikli hedefinde.” dedi.

HER GÜN İHBARLAR GELİYOR

Berlin'de Anayasa Koruma Sempozyumunda konuşan Maasen, kamuoyunda geri planda gibi algılanmasına rağmen El Kaide’nin de önemli bir tehdit olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl terör örgütleri tarafından Almanya’da 5 eylem yapıldığını hatırlatan Maassen, her gün iç istihbaratın teröristlerin eylem yapacağına dair ihbarlar aldığını dile getirdi.

Alman istihbaratının geçen yıl 7 eylemi önlediğine dikkati çeken Maassen, terör tehlikesinin yakın gelecekte ortadan kalkacağının ise beklenmediğini belirtti.

10 BİN SELEFİ VAR

Maassen’in bildirdiğine göre, Almanya’da Selefilerin sayısı giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl 8 bin 650 dolayında olan Selefilerin sayısı, bu yıl 10 bini buldu. Alman güvenlik birimleri ülkede 650 dolayında eylem yapma olasılığı bulunan şüphelinin olduğunu düşünüyor.