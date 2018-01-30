taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.845
USD
3,7839
EURO
4,6881
ALTIN
163,25
PETR
69,3700

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırlarını ifşa ettikleri şüphesiyle iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

AA | 30.01.2018 - 00:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, patlayıcı maddeler üreten bir şirkette çalışan 54 yaşındaki Thomas M. ile bir silah şirketinde şube müdürü olan 59 yaşındaki Martin M'nin devlet sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı, ayrıca bu kişilerin evlerinde arama yapıldığı belirtildi.

SAVUNMA BAKANLIĞININ GİZLİ BELGELERİNİ İFŞA ETTİLER

Bu iki kişinin birbirini tanıdığı ifade edilen açıklamada, Thomas M'nin "gizli" ibareli Almanya Savunma Bakanlığının bütçe planlamasıyla ilgili taslağın bir bölümünün yer aldığı belgeye sahip olduğu kaydedildi.

Belgenin içeriğinin Almanya'nın güvenlik politikası açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Thomas M'nin 2016'da belgenin bir kopyasını Martin M'ye verdiği ifade edildi.

Martin M'nin daha sonra belgenin kopyasını çalışanlarına ve amirine de verdiği belirtilen açıklamada, Martin M'nin işvereninin Almanya'nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'na bildirimde bulunması üzerine bu konuda soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

BELGEYE NASIL ULAŞILDIĞI BİLİNMİYOR

Açıklamada, Thomas M'nin bu belgeye nasıl ulaştığının henüz açıklığa kavuşturulamadığı belirtildi.

Martin M. ve Thomas M'nin 26 Ocak'ta çıkartıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

22
Aydın'da genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü

Aydın'da genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü

1
Afganistan'da intihar saldırısı: 11 ölü

Afganistan'da intihar saldırısı: 11 ölü

0
Sivas'ta intihara kalkışan genci polis ikna etti

Sivas'ta intihara kalkışan genci polis ikna etti

0
Evliliklerde aldatmaya sebep olan eksiklikler

Evliliklerde aldatmaya sebep olan eksiklikler

0
Diyet yaparken ekmeği kesmeyin

Diyet yaparken ekmeği kesmeyin

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM