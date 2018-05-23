taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.429
USD
4,8406
EURO
5,6699
ALTIN
200,61
PETR
79,0400

Almanya'da dizel yasağı başlıyor

Almanya'da dizel araçların yasaklanması uygulaması kapsamında Hamburg'un iki caddesine 31 Mayıs'tan itibaren dizel kamyon ve araçlar giremeyecek.

AA | 23.05.2018 - 17:43..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Almanya'da son dönemlerde tartışmalara neden olan trafikte dizel araçların yasaklanması uygulamasının ilki Hamburg kentinde kısmi olarak yürürlüğe girecek.

DİZEL ARAÇ DÖNEMİ BİTİYOR

Hamburg eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dizel araçların havayı daha fazla kirletmesi nedeniyle kentin iki caddesinde kısmi yasak başlatılacağı bildirildi.

Buna göre, Hamburg'un Kuzey Altona semtinde yoğun olan Max-Brauer ve Stresemann caddelerinde 31 Mayıs itibarıyla dizel araçlar ile kamyonlara giriş yasağı uygulanacağı ifade edildi.

Almanya'da dizel yasağı başlıyor

YASAĞIN UYGULANMAYACAĞI ARAÇLAR

Avrupa egzoz gazı emisyonu mevzuatına göre dizel motorlar arasında en az emisyon salgılayan Euro 6 kategorisindeki araçlar için bu yasak söz konusu değil.

Hamburg'da 264 bin dizel aracın trafikte kaydının bulunduğu ve bunlardan sadece 96 bininin Euro 6 kategorisinde olduğu belirtildi. Yasağın ambulans, itfaiye, adı geçen caddelerde ikamet edenlere ve taksilere uygulanmayacağı ifade edildi.

Almanya'da dizel yasağı başlıyor

Almanya'nın Leipzig kentindeki Federal İdare Mahkemesi, 27 Şubat'ta verdiği kararda, hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde dizel araçlar için yasak getirilebileceğine hükmetmişti.

Almanya'da dizel yasağı başlıyor

Almanya'da dizel yasağı başlıyor

Almanya'da dizel yasağı başlıyor

Almanya'da dizel yasağı başlıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

215
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1062
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

669
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

256
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

689
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM