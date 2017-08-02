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Almanya'da dizel zirvesi: 5 milyon araç geri çağırılıyor

Almanya'da emisyon skandalının ardından sorunun çözülmesi için dizel zirvesi gerçekleştirildi.

02.08.2017 - 17:54
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Başkent Berlin’de federal hükümet, eyaletler ve otomobil sektörünün önde gelenleriyle geçekleştirilen zirvede, Euro 5 ve Euro 6 normuna sahip 5 milyonu aşkın dizel otomobilin geri çağrılarak, program güncellemesi yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

2,5 MİLYON ARACI VOLKSWAGEN GÜNCELLEYECEK

Geri çağrılacak otomobillerin 2,5 milyonunun güncellemesi Volkswagen tarafından yapılacak. Geri çağrılma, tüketicilere herhangi bir mali yük getirmeyecek, tüm masraflar otomobil üreticileri tarafından üstlenilecek. Güncelleme ile araçların motor gücünde bir düşüş olmayacağı, yakıt tüketimi ve aracın ömrünün de etkilenmeyeceği kaydedildi.

Almanya'da dizel zirvesi: 5 milyon araç geri çağırılıyor

TEMİZ HAVA İÇİN FON OLUŞTURULDU

Yapılacak program güncellemesiyle azot oksit salınımının yüzde 25 ile 30 oranında düşürülmesi öngörülüyor. Zirvede Volkswagen, Daimler ve BMW’nin şehirlerin havasının temiz tutulmasına yönelik oluşturulacak fona maddi yardımda bulunmayı taahhüt ettikleri de gelen haberler arasında.

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