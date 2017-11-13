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Almanya'da emlak fiyatları artmaya devam ediyor

Emlak Fiyat Endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artış kaydetti.

13.11.2017 - 16:03
  1. Haberler
  2. Emlak

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düşük faiz ve parasal genişleme gibi para politikalarını uygulamasının ardından Avrupa ülkelerinde, özellikle de Almanya'da, düşük faiz oranlarının konut sektörüne etkisi gündeme gelmişti.

YÜZDE 7,7'LİK ARTIŞ

Ülkede konut ve ticari gayrimenkul fiyatları bu yılın üçüncü çeyreğinde artmaya devam etti. Gerçek işlem verilerine dayanan Almanya VDP Emlak Fiyat Endeksi, üçüncü çeyrekte 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.

VDP Emlak Fiyat Endeksi'nin yayımlandığı 2006'dan bu yana gerçekleşen çeyrek bazdaki en güçlü artış bu yılın temmuz-eylül döneminde kaydedildi. Yıllık yüzde 9,2 artan geniş aile evleri ve yüzde 9,5 artan ofis fiyatları, genel fiyat artışlarının arkasındaki ana nedenler olarak belirlendi.

YÜKSEK YATIRIM TALEBİNİN BİR İŞARETİ

VDP Genel Müdürü Jens Tolckmitt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Büyük aileli konutlarda ve ofis gayrimenkullerinde gözlenen güçlü fiyat artışı, her şeyden önce yüksek yatırım talebinin bir işareti." ifadesini kullandı.

Tolckmitt, yüksek fiyat seviyesine rağmen yatırımcıların, emlak fiyatları ve kiraların yükselmeye devam etmesini beklediğini kaydetti.

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