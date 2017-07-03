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Almanya'da Erdoğan'ın konuşmasına video yayını yasağı

Alman yetkililer, Erdoğan'ın açıklamalarının video ile yayınlanmasının uygun olmayacağını söyledi.

03.07.2017 - 21:34
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Almanya'da Erdoğan'ın konuşmasına video yayını yasağı

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G-20 Zirvesi için Hamburg'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Almanya'dan yeni bir açıklama geldi.

ALMANYA'DA ERDOĞAN RAHATSIZLIĞI

Alman yetkililer, Erdoğan'ın Türkiye'ye ait diplomatik temsilciliklerde açıklama yaptıktan sonra bu konuşmanın video mesajı aracılığı ile yayınlanmasının da uygun olmayacağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Şefir yaptığı açıklamada, “Almanya adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi" dedi.

ALMAN SÖZCÜ: VİDEO YAYINI YASAK KAPSAMINDA

Sözcü, başkonsoloslukta yapılacak konuşmanın daha sonra video mesajı ile etkinliklerde yayınlanmasının da yasak kapsamında olduğunu söyledi.

Alman Hükümeti, Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebini reddetmiş, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" belirtmişti.

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