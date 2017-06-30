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Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

Parlamentodan geçen yasa tasarısıyla ilgili konuşan Merkel, ret oyu kullandığını açıkladı.

30.06.2017 - 10:20
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Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

Almanya'da; Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin desteğiyle parlamentoya getirilen yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Eşcinsellere resmi nikah için imkan sağlayan tasarı, parlamento tarafından onaylandı.

MERKEL RET KULLANDI

Oylamanın arından konuşan Başbakan Angela Merkel ise, ret oyu kullandığını ifade etti.

Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

İLK ONAY HOLLANDA'DA

Avrupa'da eşcinsel evliliklere yasal olarak onay veren ilk ülke Hollanda olmuştu.

Hollanda'yı takip eden çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere; 20 ülkede eşcinsel evlilikler yasal durumda.

Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

HANGİ ÜLKELERDE VAR

Almanya’nın da katıldığı eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkeler arasında; Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İtalya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda bulunuyor.

Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

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