Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

Almanya'da; Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin desteğiyle parlamentoya getirilen yasa tasarısı için oylama yapıldı.
Eşcinsellere resmi nikah için imkan sağlayan tasarı, parlamento tarafından onaylandı.
MERKEL RET KULLANDI
Oylamanın arından konuşan Başbakan Angela Merkel ise, ret oyu kullandığını ifade etti.
İLK ONAY HOLLANDA'DA
Avrupa'da eşcinsel evliliklere yasal olarak onay veren ilk ülke Hollanda olmuştu.
Hollanda'yı takip eden çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere; 20 ülkede eşcinsel evlilikler yasal durumda.
HANGİ ÜLKELERDE VAR
Almanya’nın da katıldığı eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkeler arasında; Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İtalya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda bulunuyor.