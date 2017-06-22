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Almanya'da ev arayan Türkler ve Araplara ayrımcılık

Spiegel dergisi ve Bayerische Rundfunk tarafından yapılan araştırmada, ev kiralamak isteyen yabancıların ayrımcılığa uğradığı belirlendi.

22.06.2017 - 15:00
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Almanya'da ev arayan Türkler ve Araplara ayrımcılık

Araştırmaya göre, ev kiralamak için yapılan başvuruda Alman ismi kullanıldığında dönüş yapılırken Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleri kullanıldığında herhangi bir dönüş olmuyor ya da red cevabı veriliyor.

10 FARKLI KENTTE ANKET YAPILDI

''Neden Hanna'ya yer gösterme var da İsmail'e yok'' konulu araştırmada 10 farklı kentte verilen 6 bin 570 kiralık ev ilanına Alman, Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleriyle yaklaşık 20 bin müracaatta bulunuldu.

Bu müracaatlardan 8 binine verilen cevaplara göre, en fazla ayrımcılığın Münih ve Frankfurt kentlerinde olduğu tespit edildi.

TÜRK VE ARAPLAR DAHA FAZLA AYRIMCILIĞA UĞRUYOR

Araştırma, Türk ve Arap ismiyle başvuru yapan erkeklerin daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını gösterdi. Araştırmaya göre, ev kiralamada ayrımcılık, en çok milliyet ve cinsiyete göre yapılıyor.

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