Almanya'da evsizlerin sayısı artıyor

Alman Evsizlere Yardım Çalışmaları Birliği'nin (BAG) açıkladığı son verilere göre, Almanya'da kalacak evi olmayanların sayısı 2016'ya göre 350 bin artarak 860 bin rakamına ulaştı. Bu kişilerden yaklaşık olarak 52 bininin sokakta yaşadığı açıklandı.

Bu sayı Avrupa genelindeki evsizlerin toplamının yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu, aynı zamanda 2014 yılına göre yaklaşık üçte birlik bir artış anlamına da geliyor. BAG Başkanı Thomas Specht, kalacak evi olmayanların sayısının ise 2014 tarihinden bu yana yüzde 150 oranında arttığına dikkat çekti. Bu sayıya 2016'da evi olmayanların yarısından fazlasını oluşturan 440 bin resmi iltica başvurusu kabul edilmiş kişiler de eklendi.

2018'DE 1 MİLYON KİŞİYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

860 bine çıkan sayının 2018'de 1 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor. Specht, evsiz sayısındaki artışın yegâne müsebbibinin göçmenler olmadığının altını çizdiği açıklamada, bunda on yıllardır devam eden yanlış iskân ve yoksullukla mücadele politikalarının etkili olduğunu belirtti. Alman Evsizlere Yardım Çalışmaları Birliği yöneticisi Karin Kühn de Almanya'da yeni kurulacak olan koalisyon hükümetinden bir barınma zirvesi düzenleyerek bu konuda acil bir ulusal eylem planını devreye sokmasını istedi.

EVSİZ ÇOCUK SAYISI 32 BİN

BAG'ın yayımladığı son istatistikte evsizlerin demografik yapısına dair bilgiler de yer alıyor. Araştırmaya göre, evsizlerin üçte ikisi yaşamını yalnız sürdürüyor, üçte biriyse partneri ya da çocuklarıyla yaşıyor. Evsiz çocukların sayısıysa 32 bine ulaştı. BAG Başkanı Specht, Almanya'da kiraları ödenebilir düzeyde olan konut sayısının giderek azaldığına da dikkat çekti.

Specht, devlet desteği sağlanan ve sosyal konut diye tabir edilen evlerin sayısının ise 1990 yılından beri yaklaşık yüzde 60 oranında azaldığını ve 2016'da 1 milyon 200 bine düştüğünü belirtti. Son açıklanan istatistiklere göre, 2020 yılında 170 bin evin devlet desteği dışında kalacağı vurgulandı. BAG'a göre hali hazırda Almanya'da 11 milyon konuta ihtiyaç var.