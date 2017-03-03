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Almanya'da fakirlik oranı büyüyor

Alman Orta Refah Derneği tarafından yayınlanan fakirlik raporunda, Almanya’daki yoksulluk oranının nüfusa göre 15,7 olduğu açıklandı.

03.03.2017 - 09:55
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  2. Dünya

Dünya ihracat fazlası 252 milyar Euro ve Gayri Safi Milli Hasılası kişi başına 33 bin 500 doları aşan Almanya’da fakirlik oranı da hızlı büyüyor.

12.9 MİLYON KİŞİ YOKSULLUK SINIRINDA

Alman Orta Refah Derneği tarafından yayınlanan fakirlik raporunda, Almanya’daki yoksulluk oranının nüfusa göre 15,7 olduğu açıklandı. Raporda yer alan bilgilerde 83 milyonluk nüfusu bulunan Almanya’da 12.9 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşadıkları belirtildi. İki Almanya’nın birleşmesinden sonra ilk kez yoksulluk oranının bu kadar yüksek olduğu açıklandı.

ALMAN DEVLETİ BU GİDİŞE DUR DEMELİ

Alman Orta Refah Derneği Başkanı Ulrich Schneider, Alman devletinin bu gidişe bir dur demesi gerektiğini belirterek, "Sosyal ve vergi politikaları yeniden gözden geçirilmeli, iyileştirilme yapılmalı. Sosyal evlerin sayısı ve sosyal yardımların arttırılması lazım. Eğer bir kişi parasızlık nedeniyle bir etkinliğe katılamıyorsa, o andan itibaren yoksulluk sınırı başlamıştır. Yaptığımız bütün tespitler, elde ettiğimiz bütün veriler gerçeği yansıtıyor. Yoksulluk açılık demek değildir." açıklamasında bulundu.

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