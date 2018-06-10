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Almanya'da feci kaza: 5 Türk ağır yaralı

Almanya'da cami çıkışı kaldırımda yürüyen 5 Türk vatandaşına kamyonet çarptı. Polis olayın terör saldırısı olup olmadığını araştırıyor.

AA | 10.06.2018 - 10:28..
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde cami çıkışında yarı açık bir kamyonet, kaldırımda yürüyen 5 Türk vatandaşının üzerine daldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavisi devam ediyor.

POLİS ARAŞTIRIYOR

Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

Almanya'da feci kaza: 5 Türk ağır yaralı

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