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Almanya'da FETÖ bahanesiyle telefon dolandırıcılığı

Antalya'da kurdukları çağrı merkeziyle Almanya'daki 511 kişiyi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

AA | 20.06.2018 - 10:49..
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Almanya'da FETÖ bahanesiyle telefon dolandırıcılığı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla düzenli olarak Türkiye'ye gelen ve burada ticaret yapanları FETÖ bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla farklı tarihlerde gözaltına alınan 11 zanlının işlemleri tamamlandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, Yusuf I, Özgür Y, Osman L, Sultan A, Fevzi K, Esther D. ve Semih G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 MİLYON EUROLUK VURGUN

Almanya doğumlu olan şüphelilerin, bu ülkede yaşayan 511 kişinin 7 milyon eurosunu aldıkları öğrenilmişti.

Kendilerini Alman polisi gibi tanıtan zanlıların, müştekilere "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutukluluk kararını kaldırabilmek için 12 bin 500 avro vermeniz gerekiyor." dedikleri öne sürülmüştü.

Şüphelilerin, inandırıcı olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış gibi gösterilen sahte belgeleri de müştekilerin evlerine gönderdikleri belirtilmişti.

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