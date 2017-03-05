Almanya'da FETÖ'cülere para desteği

Türkiye'de FETÖ/PDY operasyonları ve soruşturması kapsamında tutuklanan veya görevden alınan hakim ve savcılara yardım etmek için geçen yılın sonlarında bir fon kuruldu.

FETÖ'CÜLERE 50 BİN EURO

Alman Hakimler Birliği Başkanı Sven Rebehn, 50 bin euro ile kurulan fona Avrupa'nın bütün ülkelerinden yardım yapıldığını söyledi. Rebehn, Alman gazetesi iNeue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Alman Hakimler Birliği fona ilk etapta 10 bin euro aktarıldığını açıklarken, İsviçre, Fransa, Portekiz, İrlanda ve İngiltere'den yardım gönderildiğini belirtti.

Rehbehn, Avrupa Hakimler Birliği'nin bu fonla Türkiye'de mağdur olan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını ortaya koymayı hedeflediğini ifade etti.

200'DEN FAZLA BAŞVURU VAR

Alman Hakimler Birliği Başkanı Rebehn, fondan yardım almak için 200'den fazla başvuru yapıldığını, her başvurunun incelenerek karar verildiğini açıkladı.