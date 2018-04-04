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Almanya'da FETÖ'ye bağlı lise kapandı

Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

AA | 04.04.2018 - 16:37..
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Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet gösteren “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibarıyle faaliyetlerine son verdiği bildirildi.

DUVARA SATILIK İLANI ASILDI

Söz konusu lisenin 1 Mart 2018 itibarıyle de iflas başvurusunda bulunduğu ve Bad Homburg Bölge Mahkemesinin, Frankfurt hukuk bürosundan avukatları iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi. Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve satış işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.

Almanya'da FETÖ'ye bağlı lise kapandı

Almanya'da FETÖ'ye bağlı lise kapandı

Almanya'da FETÖ'ye bağlı lise kapandı

Almanya'da FETÖ'ye bağlı lise kapandı

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