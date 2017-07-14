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Almanya’da G20 gösterileri nedeniyle 35 polise soruşturma

Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 zirvesi sırasında protestoculara müdahale eden polise yönelik 35 soruşturma yürütülüyor.

14.07.2017 - 14:31
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Almanya’da G20 gösterileri nedeniyle 35 polise soruşturma

Welt gazetesinin haberine göre, zaman zaman yağmaya dönüşen protestolara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale eden Hamburg polisine 28’i üçüncü şahısların başvurusu, 7’si ise polis içerisinden olmak üzere 35 farklı soruşturma açıldı.

Hamburg polisinden Christoph Lührs, gazeteye yaptığı açıklamada 27 soruşturmanın, görev esnasında yaralamaya iddiasıyla olduğunu söyledi.

ŞİKAYETLER ARTABİLİR

Yürütülen 35 soruşturmanın perşembe gününe kadar yapılan şikayetler üzerine başladığını kaydeden Lüders, polise yönelik şikayetlerin artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz reddediyor. Karşı görüşte olanlar ise, polisin barışçıl gösteri yapanlara yönelik hiç gereği yokken biber gazı sıkması nedeniyle protestoların çığırından çıktığı görüşünü savunuyor.

G20 zirvesine yönelik üç gün süren gösteriler boyunca 500’e yakın polisin yaralandığı açıklanmıştı. Kaç göstericinin yaralandığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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