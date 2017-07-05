Almanya'da G20 zirvesi öncesi gösteriler sürüyor

Almanya'nın Hamburg şehrinde G20 Zirvesi öncesi gerginlik arttı. 7- 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan zirve için karşıtlar protesto gösterileri düzenliyor.

PROTESTOCULAR POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gece kamp kurulmasına izin verilmesini isteyen protestocular, salı gecesi Hamburg polisiyle karşı karşıya gelerek çatıştı.

POLİS KALABALIĞI DAĞITTI

Polise sözlü olarak sataşan göstericiler, polis tarafından iterek bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Ardından da basınçlı su kullanarak kalabalığı dağıttı.

8 BİN KİŞİ KATILACAK

Zirve süresince 20 bin kolluk gücü görevlendirecek Alman polisi 8 bin eylemcinin protesto gösterilerine katılmasını tahmin ettiğini duyurdu.