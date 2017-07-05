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Almanya'da G20 zirvesi öncesi gösteriler sürüyor

Hamburg'da gece saatlerinde de kamp kurulmasını talep eden protestocularla polis çatıştı.

05.07.2017 - 10:18
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Almanya'nın Hamburg şehrinde G20 Zirvesi öncesi gerginlik arttı. 7- 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan zirve için karşıtlar protesto gösterileri düzenliyor.

Almanya'da G20 zirvesi öncesi gösteriler sürüyor

PROTESTOCULAR POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gece kamp kurulmasına izin verilmesini isteyen protestocular, salı gecesi Hamburg polisiyle karşı karşıya gelerek çatıştı.

Almanya'da G20 zirvesi öncesi gösteriler sürüyor

POLİS KALABALIĞI DAĞITTI

Polise sözlü olarak sataşan göstericiler, polis tarafından iterek bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Ardından da basınçlı su kullanarak kalabalığı dağıttı.

Almanya'da G20 zirvesi öncesi gösteriler sürüyor

8 BİN KİŞİ KATILACAK

Zirve süresince 20 bin kolluk gücü görevlendirecek Alman polisi 8 bin eylemcinin protesto gösterilerine katılmasını tahmin ettiğini duyurdu.

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