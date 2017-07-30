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Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

Almanya’nın Konstanz kentindeki bir gece kulübünde etrafa ateş açan saldırgan bir kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı.

30.07.2017 - 11:17
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Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

Almanya'nın güneyinde bulunan Konstanz şehrinde 34 yaşındaki bir kişinin gece kulübünde ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

POLİS İLE SALDIRGAN ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleriyle saldırganın çatışmaya girdiği bildirildi. Çatışma sırasında ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, 1 polis memurunun da yaralandığı aktarıldı.

Polis, hastaneye kaldırılan saldırganın öldüğü açıkladı.

Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, şehre özel komando güçlerinin de sevk edildiği, saldırganın tek başına mı hareket edip etmediğinin bilinmediği ifade edildi.

Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

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