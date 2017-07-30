Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

Almanya'nın güneyinde bulunan Konstanz şehrinde 34 yaşındaki bir kişinin gece kulübünde ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
POLİS İLE SALDIRGAN ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Olay yerine gelen polis ekipleriyle saldırganın çatışmaya girdiği bildirildi. Çatışma sırasında ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, 1 polis memurunun da yaralandığı aktarıldı.
Polis, hastaneye kaldırılan saldırganın öldüğü açıkladı.
Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, şehre özel komando güçlerinin de sevk edildiği, saldırganın tek başına mı hareket edip etmediğinin bilinmediği ifade edildi.