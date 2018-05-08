Almanya'da geçen yıl 1075 İslamofobik saldırı oldu

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen ''2017 Suç İstatistik Raporu'' tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, geçen yıl 1075 İslam karşıtı suç eyleminde bulunulduğunu belirtti.

CAMİLERE DOMUZ KANI ATILIYOR

Söz konusu suçların, camilere domuz kanı atılması, tehdit mektupları gönderme, başörtülü kadınlara saldırma, evlere veya camilere Nazi sembolleri çizme ve internette nefret içerikli yazılar paylaşılması gibi eylemlerden oluştuğu kaydedildi.

Almanya'da İslam karşıtı suç eylemlerinin ilk kez geçen yıl kayıt altına alınması nedeniyle bir önceki yıla ilişkin herhangi bir kıyaslama yapılamıyor.

SUÇ RAKAMLARINDA GENEL BİR AZALMA VAR

Bu arada, Almanya'da 2016'ya oranla geçen yıl suç rakamlarında yüzde 9,6 azalma oldu. Buna göre, geçen yıl Almanya'da işlenen toplam suç sayısı 5,76 milyon olarak kayıtlara geçti. 2016'da söz konusu rakam 6,37 milyon olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanı Seehofer, geçen yılki suç işleme rakamlarının son 30 yılın en düşük rakamları olduğuna dikkati çekerek, ''Almanya daha güvenli hale geldi. Ancak hiçbir zaman kimse yüzde 100 güvenliği garanti edemez.'' ifadesini kullandı.

Almanya'da geçen yıl 2 bin 379 cinayet işlendiği, 11 bin 282 tecavüz ve cinsel taciz vakasının yaşandığı kaydedildi.