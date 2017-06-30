Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin bir araya geleceği G20 Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da gerçekleştirilecek. Zirve öncesi Berlin'e giden Avrupalı liderler, protesto edilmek istendi.

PROTESTOYA İZİN YOK

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan Alman polisi ise, ifade özgürlüğü kapsamındaki barışçıl eylemlere izin vermedi.

Göstericilerin ısrarlı eylemi sonrası harekete geçen Alman polisi gaz ve köpeklerini kullanarak saldırıya geçti.

KADINLARI YUMRUKLADILAR

Kadın/erkek ayırt etmeden tüm göstericilere çok sert bir şekilde müdahale eden Alman polisi 19 kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'da göstericilere sert polis müdahalesi VİDEO