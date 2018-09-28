Almanya'da grev hava trafiğini felç etti

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Uzmanlar bel ve boyun fıtıkları konusunda uyarıyor

Fiziksel olarak yapılan birçok yanlış hareket bel ve boyun ağrılarıyla beraber fıtıkların oluşmasına sebebiyet veriyor. Uzmanlar yanlış bir tedavinin ise felçlik yaratabileceğine dikkat çekiyor.