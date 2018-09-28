taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.02135
Euro
7.00455
Altın
1183.25
Borsa
99940.4
Gram Altın
228.893

Almanya'da grev hava trafiğini felç etti

Almanya'da Weeze Havaalanın'da dün başlatılan grev dolayı çok sayıda uçak seferi iptal olurken birçok yolcu mağdur oldu.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 10:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'da grev hava trafiğini felç etti

Düşük maliyetli seferler düzenleyen havayolu şirketi Ryanair'ın çalışanlarının grevleri Almanya'yı karıştırdı.

150 UÇAK SEFERİ İPTAL

Berlin ve Frankfurt'ta havayolları çalışanları greve dahil olmasıyla Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya'da 150 uçuşun iptal olması bekleniyor.

ULAŞIMA ENGEL

Dün gerçekleşen Euro 2024 ev sahipliği Almanya'ya verilmişti. Havalimanları greviyle sık sık gündeme gelen Almanya bu sıkıntının üstesinden gelemez ise spor severlerin büyük sıkıntılar yaşayacağı şimdiden konuşulan konular arasında.

Almanya'da grev hava trafiğini felç etti

Almanya'da grev hava trafiğini felç etti

Almanya'da grev hava trafiğini felç etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

59
Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

149
Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

59
Halit Ergenç: Türkiye bizim

Halit Ergenç: Türkiye bizim

64
Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

52
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

69
Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM