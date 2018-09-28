Almanya'da grev hava trafiğini felç etti

Düşük maliyetli seferler düzenleyen havayolu şirketi Ryanair'ın çalışanlarının grevleri Almanya'yı karıştırdı.
150 UÇAK SEFERİ İPTAL
Berlin ve Frankfurt'ta havayolları çalışanları greve dahil olmasıyla Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya'da 150 uçuşun iptal olması bekleniyor.
ULAŞIMA ENGEL
Dün gerçekleşen Euro 2024 ev sahipliği Almanya'ya verilmişti. Havalimanları greviyle sık sık gündeme gelen Almanya bu sıkıntının üstesinden gelemez ise spor severlerin büyük sıkıntılar yaşayacağı şimdiden konuşulan konular arasında.