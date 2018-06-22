Almanya'da gündem 24 Haziran seçimleri

Sınavlar sırasındaki kopya ve hile girişimlerinin önüne geçmek için tüm ülkede internet erişiminin kesilmesine karar verildi.

Londra’daki Charing Cross tren istasyonu, üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir adam yüzünden tahliye edildi.

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Millet İttifakı'nda Parlamenter Sistem çatlağı

Daha önce eski sisteme geri dönmek için bir araya gelen Millet İttifakı'nı oluşturan partiler, bu konuda kararlı bir duruş ortaya koyamadı. İyi Parti konuya tepkisini dile getiren bir açıklama yaptı.