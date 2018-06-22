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Almanya'da gündem 24 Haziran seçimleri

Alman devlet televizyonunda paylaşılan anket verilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri ilk turda kazanacağını görüldü.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 09:58..
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Türkiye'nin kaderini belirleyecek 24 Haziran seçimleri, Avrupa tarafından da yakın takibe alındı.

Alman devlet televizyonu ARD'de, Türkiye'de yapılacak seçimlere ilişkin anket sonuçları paylaşıldı.

İLK TURDA BİTER

Canlı yayında ekrana gelen programa bağlanan muhabir Jörg Brase, kamuoyu anketlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'yi ilk turda aştığını gösterdiğini söyledi.

Anketlerde Erdoğan'ın oyunun yüzde 51 olduğunu belirten Brase, muhalefete yakın şirketlerin anketlerinde bu oranı yüzde 48 olarak gösteriğini belirtti.

Almanya'da gündem 24 Haziran seçimleri

Almanya'da gündem 24 Haziran seçimleri

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