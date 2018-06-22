Almanya'da gündem 24 Haziran seçimleri

Türkiye'nin kaderini belirleyecek 24 Haziran seçimleri, Avrupa tarafından da yakın takibe alındı.
Alman devlet televizyonu ARD'de, Türkiye'de yapılacak seçimlere ilişkin anket sonuçları paylaşıldı.
İLK TURDA BİTER
Canlı yayında ekrana gelen programa bağlanan muhabir Jörg Brase, kamuoyu anketlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'yi ilk turda aştığını gösterdiğini söyledi.
Anketlerde Erdoğan'ın oyunun yüzde 51 olduğunu belirten Brase, muhalefete yakın şirketlerin anketlerinde bu oranı yüzde 48 olarak gösteriğini belirtti.