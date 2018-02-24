taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

29 Ekim'de İstanbul'da açılacak olan 3. Havalimanı, Alman havacılık haber sitesine konu oldu.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 08:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

Avrupa'nın yakından takip ettiği 3. Havalimanı, Almanya'yı şimdiden korkuttu. Alman havacılık haber sitesinin gündemine taşıdığı havalimanı için "Abu Dabi havalimanlarında endişe hissediliyor." ifadelerine yer verildi.

Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

"3. HAVALİMANI ŞARTLARI DEĞİŞTİRECEK"

Alman havacılık haber sitesi Aero, İspanyol turizm danışmanlığı şirketi Forwardkeys'in rezervasyon trendlerini değerlendirerek yaptığı araştırmaya dayandırdığı verilere göre, transit yolcu ve uçakların sayısının İstanbul için %21 artması bekleniyor.

Bu ülkeler, İstanbul'a kıyasla 4 kat daha fazla transit yolcu ağırlıyor olsa da bu durum şartları degiştirecek.

Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

"TRANSFER PİYASASI TÜRKİYE'YE KAYACAK"

Önemli transfer piyasası olan Çin, Hindistan ve Rusya'nın Arap ülkelerinden Türkiye'ye kaymasının beklendiği ve bu degişimin cift haneli rakamlarda olmasının da beklendiği belirtildi.

Verilere göre hazırlanan haberde, "Dubai ve özellikle Abudabi'de ise kayıplar yaşayacak. Abudabi'deki gerilemenin %14 lere varması bekleniyor." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
3. kattan düşen komşusunun hayatını kurtardı
Amasya’da bir apartmanın 3. katından düşen adamı yere çakılmak üzereyken Iraklı komşusu baş kısmından yakalayarak ölümden kurtardı.
İstanbul'da otobüs şoförüne kano saldırısı
Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronunda kalkış saatini bekleyen özel halk otobüse, yanlarındaki kanoyla binmek isteyen biri kadın iki kişiyle otobüs şoförü arasında kavga çıktı.
Yalova'da hayvan giriş çıkışları yasaklandı
Yalova'da şap salgını nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, aşılamalar da tüm hızıyla devam ediyor.
Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., T-129 Atak Helikopteri'nin birincisinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

218
ABD'den Kuzey Kore'ye çalışmaları durdurun tehdidi

ABD'den Kuzey Kore'ye çalışmaları durdurun tehdidi

206
Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

62
Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

55
Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

Netanyahu Trump'ın yasa dışı kararından dolayı sevinçli

46
Belhanda Eren ve Donk'u sakatladı

Belhanda Eren ve Donk'u sakatladı

16
Denizli'de pitbull köpeğini polise saldırttılar

Denizli'de pitbull köpeğini polise saldırttılar

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM