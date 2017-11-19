Almanya'da Hitler selamı veren polis görevden alındı

Leipzig Federal İdare Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Bir devlet memurunun anayasaya bağlılık yükümlülüğü, anayasaya aykırı içerikli dövmelere sahip olunmasıyla da ihlal edilmiş olur." dendi.

Açıklamada zanlının, vücudunu "bilinçli olarak bir iletişim aracı olarak kullandığı" kaydedildi.

KARAR MEMNUN ETTİ

Alman Polis Sendikası (GdP) Sözcüsü Benjamin Jendro, yaptığı açıklamada mahkemenin kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Jendro, "Bu kişinin kurumda çalışmakta olan aynı kafa yapısındaki sempatizanlarla bağlantısı olup olmadığının mümkün olan en hızlı biçimde açıklığa kavuşturulması gerekiyor." dedi.

1974 doğumlu Berlinli olan polis memurunun vücudunda, Almanlar Latin alfabesine geçmeden önce kullanılan "runik yazıların" yanı sıra Nazi marşı "Horst Wessel Şarkısı" notalarının dövmelerinin bulunduğu kaydedildi. Hitler selamı verdiğinin görüldüğü fotoğrafları da mevcut olan memurun evinde de çok sayıda "Nazi eşyası" bulunduğu bildirildi.