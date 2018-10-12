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Almanya'da hızlı tren Köln'e giderken yolda kül oldu

Almanya'da Frankfurt'tan Köln'e gitmek üzere yola çıkan hızlı tren henüz daha yoldayken alev aldı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 11:49..
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'ICE' olarak adlandırılan Almanya'da şehirlerarası hizmet veren yüksek hızlı trende yangın çıktı ve yangın yolcular arasında büyük paniğe neden oldu.

Almanya'da hızlı tren Köln'e giderken yolda kül oldu

BİR ANDA KÜLE DÖNDÜ

Frankfurt'tan Köln'e giden ve içinde 510 yolcunun bulunduğu tren bir anda çıkan yangınla küle döndü.

Almanya'da hızlı tren Köln'e giderken yolda kül oldu

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yetkililer yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Siegburg ve Montabaur arasındaki ulaşım ise durduruldu.

SEFERLER DURDU

Yangın dumanının yoğun olması nedeniyle A3 hattında da hızlı tren seferlerine bir süre ara verildi.

Almanya'da hızlı tren Köln'e giderken yolda kül oldu

Almanya'da hızlı tren Köln'e giderken yolda kül oldu

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