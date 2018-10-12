Almanya'da hızlı tren Köln'e giderken yolda kül oldu

'ICE' olarak adlandırılan Almanya'da şehirlerarası hizmet veren yüksek hızlı trende yangın çıktı ve yangın yolcular arasında büyük paniğe neden oldu.

BİR ANDA KÜLE DÖNDÜ

Frankfurt'tan Köln'e giden ve içinde 510 yolcunun bulunduğu tren bir anda çıkan yangınla küle döndü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yetkililer yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Siegburg ve Montabaur arasındaki ulaşım ise durduruldu.

SEFERLER DURDU

Yangın dumanının yoğun olması nedeniyle A3 hattında da hızlı tren seferlerine bir süre ara verildi.