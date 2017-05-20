Almanya’da hükümet ortakları arasında İncirlik çatlağı

Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssün'deki Alman askerlerini ziyaret etmesinin Türkiye tarafından uygun görülmemesi Almanya'da hükümette yer alan Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) arasını açtı.

AWACS TARTIŞMASI

SPD’li Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in dün Washington’da ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik’teki askerleri ziyaretine izin vermemesi durumunda Konya’da konuşlandırılan AWACS erken uyarı uçaklarını da çekebileceklerini ifade etmesi hükümetin büyük ortağında olumlu bulunmadı.

"İNCİRLİK, NATO ÜSSÜ DEĞİL"

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in NATO zirvesinde Gabriel’in tartışmaya açtığı konuyu gündeme taşıyıp taşımayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Burada bir ayrım yapmak gerektiğini düşünüyorum. İncirlik Alman Ordusu'nun DEAŞ karşıtı koalisyona katkı yapmak için kullandığı bir Türk hava üssü. İncirlik bir NATO üssü değil. Bu nedenle Alman milletvekillerinin ziyaret talebinin reddedilme tartışması ilk önce Almanya ile Türkiye arasındaki bir tartışmadır."

"AWACS'LAR HAKKINDA NATO KARAR VERİR"

Konya’daki üssün ise bir NATO üssü olduğunu vurgulayan Seibert, "Farklılık da bu. NATO AWACS’ları iki önemli görev için kullanılıyor. DEAŞ karşıtı koalisyona katkı sağlıyorlar ve NATO hava sahasının gözetlenmesinde önemli rol oynuyorlar. Bu çok önemli." ifadesini kullandı.

Alman askerlerinin de bu görevi ifa ettiklerini ancak AWACS’lara ilişkin sadece NATO içerisinde ortak karar alınabileceğini vurgulayan Seibert, "NATO misyonu kapsamındaki AWACS’ların Konya'dan çekilmesine ilişkin NATO’da bir tartışma yok." dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili Rederich Kiesewetter de "Biz CDU-CSU olarak AWACS misyonun arkasındayız. Biz NATO’nun birlik içinde olmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

"MERKEL, ERDOĞAN'A ALMAN ANAYASASI İLE AÇIKLAMA YAPMALI"

Meksika'da bulunan Dışişleri Bakanı Gabriel ise yaptığı açıklamada Seibert’i eleştirerek, "Seibert'in Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye çalışmasını anlıyorum." sözlerine yer verdi.

Gabriel, zor zamanlarda ülkesinin temel prensip ve değerlerinden taviz vermemesi gerektiğini belirterek, "Bir NATO ülkesi, başka bir NATO ülkesine şantaj yapmaya çalışıyorsa NATO'ya da dokunuyor. Türkiye, Alman iltica yasasının uygulanmaması için zorladı." diye konuştu.

Konunun NATO zirvesi kapsamında Başbakan Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında çözülmesini ümit ettiğini dile getiren Gabriel, Merkel'in zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde Alman Anayasası'nın milletvekillerine askerleri ziyaret etme hakkı verdiğini açıkça ifade edeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Alman Meclisi (Bundestag) dün yaptığı oylamada Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesine ilişkin muhalefet partileri tarafından verilen önergeyi Dışişleri Komisyonu’na sevk etmişti.