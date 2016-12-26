Almanya'da hükümet yalan haberle mücadele edecek

Alman Hükümeti, gelecek sene düzenlenecek seçimler öncesi çıkan yalan haber ve dedikodular için endişeli.
KOMİSYON KURULUYOR
Bu tarz haberlerin önüne geçmek isteyen hükümet, bakanlığa bağlı bir komisyon kurmaya hazırlanıyor.
ABD'deki seçimlerin yanlış haber ve dedikodulardan etkilendiğini belirterek çalışmalarını hızlandırıldı.
ÖNLEM ALINDI
Bakanlık, söz konusu haberleri ortaya çıkaranların Almanya'da yaşayan Rus- Alman topluluğu olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Angela Merkel, Rus hükümetinin seçimleri etkileyebileceğini tahmin ederek önlem alıyor.