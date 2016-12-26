taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.097
USD
3,5087
EURO
3,6697
ALTIN
127,98
PETR
55,0200

Almanya'da hükümet yalan haberle mücadele edecek

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, yalan haber ve dedikoduların 2017 seçimlerinin önüne geçmemesi için önlem alacak.

26.12.2016 - 14:09
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'da hükümet yalan haberle mücadele edecek

Alman Hükümeti, gelecek sene düzenlenecek seçimler öncesi çıkan yalan haber ve dedikodular için endişeli.

Almanya'da hükümet yalan haberle mücadele edecek

KOMİSYON KURULUYOR

Bu tarz haberlerin önüne geçmek isteyen hükümet, bakanlığa bağlı bir komisyon kurmaya hazırlanıyor.

ABD'deki seçimlerin yanlış haber ve dedikodulardan etkilendiğini belirterek çalışmalarını hızlandırıldı.

Almanya'da hükümet yalan haberle mücadele edecek

ÖNLEM ALINDI

Bakanlık, söz konusu haberleri ortaya çıkaranların Almanya'da yaşayan Rus- Alman topluluğu olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Angela Merkel, Rus hükümetinin seçimleri etkileyebileceğini tahmin ederek önlem alıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

72
El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

209
HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

449
Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

33
Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

42
Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kılcal caps'leri

Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kılcal caps'leri

83
İranlı askerlerin rezil olduğu anlar

İranlı askerlerin rezil olduğu anlar

268
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM