Almanya’da hükümetsiz gün rekoru kırıldı

Almanya'da parlamento seçimlerinden sonra anlaşamayan siyasi partiler, bir türlü koalisyonu oluşturup hükümeti kuramadı. Hükümetsizlikte 133. gün geride kalırken, bu sürenin daha da uzayabileceği öngörülüyor.

HÜKÜMETSİZLİK REKORU

24 Eylül 2017 tarihinden bu yana hükumet kurma çalışmaları sürdüren Merkel yönetimindeki Hristiyan Demokratlar, koalisyonu kuramayınca hükumet kuramama rekoru kırdılar.

133 gündün hükumet kurma gayreti gösteren Başbakan Angela Merkel Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CBU ile Sosyal Demokrat Parti SPD arasında kurmayı planladığı büyük koalisyon için son uzlaşma tarihi olan 4 Şubat’ta bir çok konuda koalisyon ortağı ile aralarında müzakere edilmesi konuların olduğunu bundan dolayı da görüşmelerin uzayacağını söyledi. Görüşmelerin Pazartesi veya Salı gününe kadar uzayabileceği sinyali verildi.

UZALAŞI SAĞLANAMIYOR

SPD Genel Başkanı Martin Schulz bu gün başlayan koalisyon görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada görüşmelerin bugün sonuçlanması konusunda emin olmadığını, günün ilerleyen saatlerinde daha sağlıklı açıklama yapabileceğini belirtti.

Schulz, 2030 yılına kadar yapmayı hedefledikleri enerji, tarım, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde iklim değişimini gibi konularda anlaştıkları gibi, kira, sağlık sistemi, iş sözleşmesini sınırlama mültecilerin kabulünde üst sınır ve mültecilerin aile birleşimi gibi bir çok konularda henüz tam bir uzlaşma sağlanmadığını ifade etti.

ALMANYA SEÇİMLERİ'NDEKİ TÜRK KARŞITLIĞI

Almanya'da geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimlerde Türk karşıtı propagandalar damgasını vurmuş, tüm siyasi partiler icraattan ziyade Türkiye ile yürütülecek politikalar konusunda mesajlar vermişti.

Bu mesajlar özellikle Merkel tarafından kullanıldıysa da, yer yer dozunu kaçıran Şansölye, icraat ve vaatten uzak bir çizgide yalnızca Türk karşıtlığı ile oy toplamaya çalışmıştı.