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Almanya'da hükümetten çok Türkiye konuşuluyor

Almanya'da aylardır kurulamayan hükümet konusunda görüşmeler devam ederken, kendi derdini umursamayan Merkel, Türkiye'yi diline dolamaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 10:35..
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Almanya'da hükümet 136 gündür kurulamıyor. Yoğun diplomasi trafiği geçiren merkel, Hristiyan Demokratlar ile koalisyon çalışmalarını görüşüyor. Uzun süre daha kurulamayacağı düşünülen koalisyon görüşmeleri bir tarafta devam ederken, diğer yanda ise seçim döneminde propoganda malzemesi olarak kullanılan Türkiye tavrı aynı şekilde devam ediyor.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu taslak metninde AB'nin Türkiye ile yeni fasıllar açıp kapatmamaması konusunun yazılı olduğu ortaya çıktı.

Almanya'da hükümetten çok Türkiye konuşuluyor


"FASIL AÇILMASIN, KAPATILMASIN"

Kendi dertlerini umursamadan her fırsatta Türkiye'yi diline dolayan Almanya, 136 gündür kuramadığı hükümete ağmen kendi derdinin peşine düşmeden, Türkiye'yi diline dolamaya devam ediyor.

Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokrat Parti'nin koalisyon taslağında Türkiye konusunun da yer aldığı tespit edilirken, metinde Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının durumunun uzun süredir kötüye gittiği'' belirtilerek, ''O nedenle AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması ve görüşülen hiçbir faslın da kapatılmamasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

VİZE SERBESTİSİ BAHANELERİ

Bununla birlikte taslakta yer alan bir diğer konu da Türk vatandaşlarına uygulanacak vize serbestisinin getirilmesi oldu.

Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi ya da Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda Almanya ''Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde'' mümkün olacağı  belirtildi.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partilerinin koalisyon ön görüşmelerinde uzlaştığı mutabakat metninde de Türkiye'ye vize muafiyeti ve AB üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılması öngörülmüyordu.

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