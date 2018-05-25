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Almanya’da ilk oy 4 Haziran‘da kullanılacak

Türkiye’de 24 haziranda gerçekleştirilecek genel seçimler için Almanya’da oylar 4 Haziran’da kullanılmaya başlanacak.

İHA | 25.05.2018 - 16:18..
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almanya

Türkiye’de 24 haziran tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimler için Almanya’da sandıklar kurulması ile ilgili izin çıkmasının ardından, partilerde seçim çalışmalarına başladı.

Almanya’nın, Türk siyasilere Almanya’da seçim kampanyasında koyduğu konuşma yasağı sürerken, oy kullanılmasına izin verildi.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığı yapılan başvuru olumlu sonuçlandı, ancak Alman hükumeti geçen yıl, Avrupa Birliği ( AB ) dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

ALMANYA OY ÇOKLUĞUNDA BİRİNCİ SIRADA

Almanya’daki seçme ve seçilme hakkına sahip Türk vatandaşları, 4- 17 Haziran tarihleri arasında, bağlı oldukları dış temsilciliklerde oy kullanabilecek. Almanya’da, 1 milyon 430 bin Türk seçmen bulunuyor. Diğer Avrupa ülkelerine göre Almanya ilk sırada yer alıyor.

16 Nisan anayasa referandumunda Almanya’da oy kullanma oranı yüzde 48.73 olmuştu. Eğer, seçimin ikinci tura kalması halinde ise oy verme işlemi 30 Haziran - 4 Temmuz arasında devam ettirilecek.

Almanya’daki dış temsilcilikler ise vatandaşların mağdur olmamaları için her türlü önlemi aldıklarını belirttiler.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Almanya’da, Berlin Büyükelçiliği bünyesinde, 13 Türk Başkonsolosluğu bulunuyor. Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Münih, Münster, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, Nürnberg ve Mainz kentlerinde oy vermek mümkün olacak.

Genel seçimlerde, sürenin kısa olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel yoğunluğu azaltmak için başkonsolosluklardaki sandık sayısının arttırılmasının ön görülürken, teknik çalışmalarda devam ediyor.

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