Almanya'da iltica talebinde bulunanların sayısı azaldı

Almanya İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, ülkede iltica talebinde bulunanların arasında Suriyelilerin 2 bin 579 kişiyle başı çektiği belirtildi.

TALEP DÜŞTÜ

İltica talep eden Iraklıların sayısının nisan ayında bin 104, İranlıların 929, Afganlıların da 843 olduğu ifade edildi. Mart ayında sayıları 495 olan Türk ilticacıların sayısının da nisan ayında 360'a düştüğü kaydedildi.

Almanya'da ocak ayından nisan sonuna kadar toplam 60 bin 872 kişinin iltica talebinde bulunduğu, bunların başında 14 bin 642 kişiyle yine Suriyelilerin geldiği belirtildi. Aynı dönemde Türkiye'den gelen ilticacıların sayısının da 1889 olduğu açıklandı.





