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Almanya'da ırkçı partiye halktan büyük tepki

Almanya'da Meclis'e girmeyi başaran ırkçı partinin İslam karşıtı sözlerine karşı, halk tepki amaçlı 20 bin kişilik protesto düzenledi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 07:28..
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Almanya'nın başkenti Berlin'de sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi tarafından düzenlenen miting AfD karşıtı gruplar tarafından protesto edildi. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, AfD'nin mitingine 5 bin dolayında kişi katılırken, AfD karşıtlarının sayısı ise 20 bini buldu.

PARTİNİN İSLAM DÜŞMANI SÖYLEMLERİ

Berlin'deki AfD mitinginde parti önde gelenleri "Almanya'nın İslamlaştırılması" karşısında uyarıda bulundu.

AfD yönetim kurulu üleşi Beatrix von Storch mitingi izleyen Berlinlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Almanya'daki İslam hâkimiyetinin kötünün egemenliğinden başka bir şey olmadığını" söyledi.

Almanya'da ırkçı partiye halktan büyük tepki

MESUT ÖZİL'E IRKÇI YAKLAŞIM

Almna DW'nin haberine göre, Von Storch Alman futbol milli takımının Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan Mesut Özil'in, "Maçlardan önce Alman milli marşının okunmasına katılmadığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için Alman pasaportuna sahip olmasına rağmen Alman olmadığını" belirtti.

Almanya'da ırkçı partiye halktan büyük tepki

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