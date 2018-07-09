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Almanya'da ırkçılık alarmı: Aşırı sağ yükselişte

Almanya'da Bild am Sonntag gazetesinin yaptırdığı ankete göre, aşırı sağcı AfD'nin oy oranı yüzde 17'lik rekor seviyeye ulaştı. AfD bu oranla, Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranını da yakalamış oldu

AA | 09.07.2018 - 08:44..
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Almanya'da mülteci krizinin neden olduğu hükümet çatlağı, az daha Merkel'i iktidardan edecekti. İçişleri bakanı Seehofer'in istifa sinyalleri her ne kadar geriye döndürülüp kriz çözülse de Merkel bu mücadelede ağır bir yara aldı.

Seçimlerde oy oranında ciddi bir düşüş gözlenen Merkel, son yapılan anketlere göre aşırı sağcılar ile neredeyse yarışıyor.

Almanya'da ırkçılık alarmı: Aşırı sağ yükselişte

AŞIRI SAĞ, SOSYAL DEMOKRATLARI YAKALADI

Almanya'da anketlere göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) yakaladığı açıklandı.

"Bild am Sonntag" gazetesinin Emnid şirketine yaptırdığı ankete göre, AfD'nin oy oranı geçen haftaya göre yüzde 3 artarak yüzde 17 ile rekor seviyeye ulaştı. SPD'nin oyları ise bir hafta öncesine göre yüzde 2 azalarak yüzde 17’ye geriledi. Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranı ise yüzde 2 düşerek yüzde 30 olarak ölçüldü.

Almanya'da ırkçılık alarmı: Aşırı sağ yükselişte

YENİ ANA MUHALEFET: AfD

Ankete göre diğer muhalefet partilerinin oy oranları değişmedi. Yeşiller yüzde 12, Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti yüzde 9’da kaldı.
Özel televizyon kurumları RTL ve N-TV’nin Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankette de CDU/CSU’nun oyları yüzde 30, SPD’ninkiler yüzde 17 olarak ölçüldü.

Ana muhalefet partisi AfD’nin oy oranı bu ankette yüzde 16 olurken, Yeşiller'in oy oranı yüzde 13, FDP yüzde 10 ve Sol Parti yüzde 9 olarak açıklandı.

Almanya'da ırkçılık alarmı: Aşırı sağ yükselişte

SIĞINMACI KRİZİ NEDEN OLDU

Hükümetteki partilerin oy oranının düşmesinin, geçen haftalarda sığınmacı konusunda yaşanan hükümet krizden kaynaklandığı yorumu yapılırken, bu krizin AfD’ye yaradığı belirtiliyor.

2017’nin eylül ayında yapılan genel seçimde, CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2 ve Yeşiller yüzde 8,9 oy almıştı.

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