Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

İslamofobi'nin ilk patlak gösterdiği yerlerden biri olan, Türklerin evlerinin kundaklandığı ve PKK sevdalılarının Türk vatandaşlarına karşı düzenledikleri saldırılara sessiz kalınan Almanya'da 'Irkçılığa yer yok' eylemi yapıldı.





SOKAKTA SOSYAL DENEY YAPTILAR

Almanya’nın Köln kentinde Alman Demiryolları’nda meslek eğitimi gören bir grup genç ırkçılığa karşı eylem yaptı. Grup, Köln Katedrali önünde ellerinde "Saygı - Irkçılığa yer yok” gibi ırkçılık karşıtı yazılılar yazan pankartlar taşıdı.

"Eğer ırkçılığa karşıysan bana sarıl" yazılı pankartı tutan kişinin yanında gözleri bağlı olan diğer kişiye yoldan geçen kişiler sarıldı.

Megafondan etkinlikle ilgili bilgiler verildi ve ırkçılığa, nefrete ve şiddete karşı bildiriler dağıtıldı.