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Almanya'da İsrail bayrağını yakan 10 kişi tutuklandı

Berlin’de, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına karşı yapılan gösterilerde İsrail bayrağı yakılması Almanları rahatsız etti.

DHA | 11.12.2017 - 10:46..
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Almanya'da İsrail bayrağını yakan 10 kişi tutuklandı

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas göstericilere Yahudi karşıtlığının Almanya’da yeri olmadığını söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Maas “Her türlü anti-semitist eylem herkese yapılmış bir saldırıdır. Yahudi karşıtlığının toplumda bir daha asla herhangi bir yere sahip olmasına izin verilmemelidir.” dedi.

ABD’nin Berlin’deki Büyükelçilik binası dışında toplanan yüzlerce gösterici, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklamasını öfkeli bir şekilde protesto ederken, bazı göstericiler İsrail bayraklarını ateşe verdi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre gösterilerde 10 kişi tutuklanırken, bu kişilere aralarında İsrail bayrağını yakmanın da olduğu 12 suçtan işlem başlatıldı.

Yahudi karşıtlığı ya da anti-semitizm, Nazi döneminde gerçekleşen ve altı milyon Yahudinin hayatını kaybettiği Yahudi soykırımının üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen halen çok hassas bir konu. Ayrıca Almanya, kendisini İsrail’in en yakın müttefiklerinden biri olarak görüyor.

Almanya'da İsrail bayrağını yakan 10 kişi tutuklandı

KİMSENİN SORGULAMAYA HAKKI YOK

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Bild’e verdiği demeçte, Trump’ın kararının eleştirilmesinin anlaşılabilecek bir durum olduğunu, fakat göstericilerin İsrail bayrağını yakarak Yahudilere karşı nefreti körüklemeye veya İsrail Devleti'nin varoluşunu sorgulamaya hakkı olmadığını söyledi.

Gabriel “Bunu kim yaptıysa sadece İsrail’e değil Almanya Anayasası’na da karşı çıkmış anlamına gelir ve Almanya bunu hoş görmeyecektir.” dedi. Dışişleri Bakanı Almanya’da sadece barışçıl gösterilere izin verildiğinin de altını çizdi.

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