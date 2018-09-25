Almanya'da İstanbul'a yeni havalimanı tedirginliği

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Die Welt, ekonomi sayfasındaki manşetine İstanbul'a yapılacak yeni havalimanını taşıdı.

BERLİN'DEKİ 14 YILDA TAMAMLANACAK

"Berlin'de yapımı süren havaalanından üç misli büyük olduğu halde, üçte bir sürede tamamlandı" yorumunu yapan gazete Berlin'de 2006 yılında yapımına başlanan havalimanının 2020 yılında bitirilmesinin beklendiğini belirtti.

(Frankfurt Havalimanı)

Haberde Frankfurt Havalimanı'nın dünya sıralamasında 14. sırada olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ise 15. sırada olduğu bilgisi paylaşıldı. İstanbul'a yapılacak yeni havalimanıyla birlikte Frankfurt geride kalacak.

ULUSLARARASI TRANSİT YOLCU PİYASASININ DENKLEMİNİ DEĞİŞTİRECEK

Hizmete açıldığında uluslararası transit yolcu piyasasındaki denklemi değiştirecek olmasını da haberine alan gazete, İstanbul Yeni Havalimanı'nın, Uzak Doğu'ya giden ve aktarma yapmak zorunda olan yolculara zaman kazandıracağını kaydetti.

İstanbul Yeni Havalimanı havadan görüntülendi VİDEO