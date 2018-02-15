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Almanya'da kaybolan köpek İsviçre'de bulundu

Almanya'da kaybolan köpek 6 ay sonra evinden 400 kilometre uzakta, İsviçre'nin Zürih şehri yakınlarında bulundu.

AA | 15.02.2018 - 11:25..
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BBC'de yer alan habere göre, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Ehret-Vath ailesinin Rapunzel adlı köpeği, 15 Ağustos'ta rutin kontrolü için götürüldüğü kliniğin kapısının açık olması nedeniyle dışarı çıkarak ortadan kayboldu.

6 AY SONRA 400 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Alman çoban cinsi köpekleri Rapunzel'i bulmak için sosyal medyada kampanya başlatan Ehret-Vath ailesi, umutlarını hiç yitirmediklerini belirtti.

Yaklaşık 6 ay sonra İsviçre'nin Zürih şehrinden dönen bir grup sağlık çalışanı yolda Rapunzel'i buldu.

Almanya'da kaybolan köpek İsviçre'de bulundu

Sağlık çalışanları, yolun kenarına hareketsiz yatar halde buldukları Rapunzel'i alarak Zürih'teki hayvan hastanesine götürdü.

Hastane yetkilileri, sosyal medyadaki kampanya sayesinde ulaştıkları Ehret-Vath ailesine köpeklerinin bulunduğu haberini verdi.

Zürih'teki hastanede tedavisi devam eden Rapunzel'in vücudunda kırıklar bulunduğu ve iç kanaması olduğunu söyleyen köpeğin sahibi Jasmin Ehret-Vath, "Rapunzel'in durumu ciddi ama onun tekrar aramıza döneceğine inanıyoruz." dedi.

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