Almanya'da kimliklere üçüncü cinsiyet seçeneği geliyor

Almanya Federal Meclisi gelecek yılın sonu itibariyle tüm doğum sertifikaları ve diğer resmi belgelerde kadın ve erkek dışında üçüncü bir cinsiyet seçeneği olacak şekilde düzenlenmesini salık verdi.

ÇİFT CİNSİYETLİ KİŞİLERİN KİMLİĞİNDE 'ÇEŞİTLİ' YAZACAK

Karar kromozom analizlerine göre ne kadın ne de erkek olan çift cinsiyetli bir kişinin, kayıttaki cinsiyetinin “arası” veya “çeşitli” olarak değiştirilmesi için yasal yola başvurmasının ardından verildi.

KİŞİLİK HAKLARI KORUNUYOR

Karlsruhe’de bir hakim tıpta “interseksüel durum” olarak geçen kişilere ilişkin bugün açıkladığı kararı kişilik haklarının korunmasına ilişkin anayasal maddeye dayandırdı.

RESMİ OLARAK TANINDI

Kararla birlikte artık ne kadın ne de erkek olan çift cinsiyetli kişiler cinsiyetlerini resmi belgeleri ve kimliklerinde gösterebilecekler.

ALMANYA'DA 80 BİN ÇİFT CİNSİYETLİ VAR

Almanya’da tahminen 80 bin çift cinsiyetli insan olduğu düşünülüyor. Çift Cinsiyetliler Derneği Başkanı Lucie Veith “Çoğu çift cinsiyetli insan zamanla hangi cinsiyeti tercih edeceğine karar veriyor” diye açıklıyor.

Karar uzun yıllardır çift cinsiyetli olması sebebiyle cinsel kimliğini tam olarak resmi belgelerde yansıtamayan ve bu konuda hukuki mücadele veren insanlar için tarihi bir değer taşıyor.