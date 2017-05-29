Almanya'da kira fiyatları arttı

Yeşiller Federal Meclis Grubu bir araştırma yaptı. Yeni düzenlenen kira sözleşmelerinin yüzde 44’ünün, yasalara aykırı şekilde yüksek kira bedellerini içerdiği belirlendi.

Kiracılar yapılan yeni sözleşmelere göre ödenmesi gereken kiradan daha fazlasını ödeyecek. 2017 yılında kiracıların cebinden tam 310 milyon euro daha fazla para çıkacak.

KİRACI BAŞINA YILLIK BİN 700 LİRA

Bu durum kiracı başına yıllık bin 700 euroya tekabül ediyor. Verilere göre, yüzde 58 ile en yüksek kira artışı Berlin’de oldu.

Berlin’i yüzde 36 ile Hamburg ve yüzde 19 ile Stuttgart izliyor. 313 şehri kapsayan kiraların yüksek artışını engellemeyecek yasa kira bedelinin yüzde 10’unu geçemeyecek.