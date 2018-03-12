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Almanya'da koalisyon anlaşması kutlandı

Almanya'da CDU, CSU ve SPD yeni koalisyon hükümetini kurdu. Koalisyonun kurulmasından sonra Başbakan Merkel, Türkiye'yle ilgili, "Birbirimize bağlıyız" dedi.

AA | 12.03.2018 - 19:18..
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Almanya'da koalisyon anlaşması kutlandı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında uzlaşılan koalisyon protokolünün tanıtımı Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD genel başkanlığına vekalet eden Olaf Scholz tarafından Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE SIĞINMACI KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPTI"

Merkel burada yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB kurumlarıyla görüşecek olmasından ve Bulgaristan'ın Balkan ülkelerindeki gerginliğin azaltılması yönünde çaba harcamasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye de burada büyük rol oynuyor. Burada da her zaman geçerli olan şey şu: Müzakere yolunu aramalıyız. Ancak iletişim kanalları her zaman açık olmalı. Çünkü birbirimize bağımlıyız. Görüş ayrılıklarını dağın arkasında biriktiremeyiz. Türkiye, Suriye'deki savaştan kaçan sığınmacılarla ilgili çok büyük işler yaptı. 3 milyon sığınmacıyı kabul etti." dedi.

Almanya'da koalisyon anlaşması kutlandı

"KIBRIS SORUNUNU ÇÖZMELİYİZ"

Uzun zamandan beri ilk kez bir Türk cumhurbaşkanının Yunanistan'ı ziyaret ettiğine de dikkati çeken Merkel, "Her ne kadar gerginlikle yüklü olsa da Aleksis Çipraz'ın Türkiye ile de bir çok temasa sahip olmasından memnunum. Ancak Kıbrıs ile ilgili olarak da büyük sorunlarımız var. Kıbrıs sorununa çözüm bulabilmemiz için ben de yıllardır çaba harcıyorum. Şu ana kadar çözüme ulaşamadık. Türkiye'de bu konuda büyük rol oynuyor." dedi.

Almanya'da koalisyon anlaşması kutlandı

Berlin'de koalisyon anlaşmasının imzalanması kutlandı

KOALİSYON SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Yeni hükümette Maliye Bakanlığı görevinde bulunacak olan Olaf Scholz da, vatandaşların daha fazla refah ve sosyal adalet içinde yaşamaları için yeni koalisyon hükümetinde ciddiyetle ve somut bir şekilde çalışacaklarını belirterek, Almanya'nın güçlü bir demokrasiye ve ekonomiye sahip olduğunu, bunların korunmasının yanı sıra AB'nin de güçlendirilip geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Almanya'da koalisyon anlaşması kutlandı

Üç lider protokolünün tanıtımın ardından Federal Meclis'e geçerek koalisyon sözleşmesi partilerin genel başkanları, Fedral Meclis (Bundestag) grup başkanları ve genel sekreterleri tarafından imzalandı.

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